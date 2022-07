Viitasaaren Musiikin Aika asettaa peilin nykyajan eteen: "Teokset kuvastavat historiallista taitekohtaa, jota elämme", sanoo taiteellinen johtaja

Viitasaarella on 40 vuotta kuultu uutta ja kokeilevaa musiikkia. Musiikin Aika järjestetäänkin tällä kertaa kahden poikkeusvuoden jälkeen poikkeuksellisen runsaana ja myös pidempänä. Koronan takia peruttuja ja siirrettyjä vierailuja on kertynyt ohjelmaan. Musiikin Ajan taiteellinen johtaja Johan Tallgren kertoo, että ohjelmassa toteutuu sodan ja koronan varjostaman murroskohdan tarkastelu: juuri moninaisuus ja se, miten sitä määrittelemme on tänään ajankohtaisempaa kuin koskaan.