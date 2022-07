Työntekijäpula vähentää vanhusten ulkoilua ja kuntoutusta – hoitajien viestit kertovat jo paniikista

– Tänä kesänä työntekijöiden yhteydenotot ovat olleet jopa paniikinomaisia, että miten he selviävät. Tämä johtuu siitä, että kesäsijaisia ei ole saatu, kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi Ylen Aamussa tiistaina.

Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustavan Hali ry:n johtaja Arja Laitinen yhtyy Ilonummen näkemykseen. Hänen mukaansa yksityisellä puolella on ollut jo tämän vuoden keväällä vaikeuksia saada tarpeeksi työntekijöitä, jotta henkilöstömitoitus täyttyy.

– Tämä tarkoittaa sitä, että asiakaspaikkoja on vähennetty. Meillä on laki, joka määrittää mitoituksen ja on täytettävä. Alkuvuoden tieto oli, että kaksi kolmasosaa kesäsijaisista oli saatu palkattua, mutta se tarkoittaa, että edelleen puuttuu kolmasosa henkilöstöstä, kertoo Laitinen.