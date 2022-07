Tampereen hoitajatilannetta kuvaillaan nyt katastrofaaliseksi – johtajaylilääkäri: "Olemme pyrkineet palkkaamaan kaikki mahdolliset ammattilaiset"

– Olemme selvinneet kesästä sulkemalla yksiköitä. Erityisen huolestuttava hoitajapula on nyt Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) päivystyksessä, Acutassa.

Ammattitaitoisia hoitajia ei löydy

Esimerkiksi Valkeakosken yöpäivystys suljettiin, jotta Acutan toiminta pystyttäisiin turvaamaan. Taysin vs. johtajaylilääkäri Eija Tomásin mukaan muun muassa Valkeakosken päivystyksestä on siirretty hoitajia Acutaan. Kuormitusta Acutassa on pyritty helpottamaan myös muuttamalla töiden jakoa.