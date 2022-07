Suomesta tulee Naton tarkkailijajäsen – lue tästä lyhyesti, mitä se tarkoittaa ja mitä seuraavaksi tapahtuu

Eilen maanantaina uutisoitiin (siirryt toiseen palveluun) , että Suomen ja Ruotsin liittymisneuvottelut Naton kanssa on saatettu päätökseen. Naton mukaan molemmat ovat vahvistaneet tahtonsa ja kykynsä täyttää Nato-jäsenyyden poliittiset, lailliset ja sotilaalliset velvoitteet.

Mitä tänään tapahtuu?

Mitä tarkkailijajäsenyys tarkoittaa?

Tähän asti Suomi ja Ruotsi ovat olleet Naton kumppanimaita, mikä on mahdollistanut yhteistyön monissa kansainvälisissä sotilasharjoituksissa ja -operaatioissa.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Suomesta ja Ruotsista tulee Naton varsinaisia jäseniä vasta sitten, kun viimeinenkin 30:stä Nato-maasta on jäsenyyden ratifioinut. Tähän on arvioitu kuluvan joitakin kuukausia tai jopa vuosi.

Onko Nato-jäsenyyden tiellä yhä esteitä?

Suomen ja Ruotsin suurin este Nato-jäsenyyden tiellä on edelleen Turkki.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin sanoi heti, että Turkki ei voi ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä, elleivät maat toteuta sovittuja lupauksia. On jo käynyt selväksi, että mailla on eri tulkintoja siitä, miten yhteisymmärrysasiakirjan sisältöä käytännössä on tarkoitus toteuttaa.