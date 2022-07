Maskun Kalustetalolle vaaditaan miljoonan euron sakkoja harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista

Tuomittu markkinaoikeudessa jo kolmesti aiemmin

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Maskun Kalustetalon markkinointiin. Aikaisemmin Maskun Kalustetalon markkinointi on ollut markkinaoikeuden käsittelyssä kolme kertaa ja yritys on tuomittu siellä jokaisella kerralla. Viimeksi vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun). Maskun Kalustetaloa on kielletty markkinaoikeudessa markkinoimaan tuotteita kuluttajasuojalain vastaisesti ja se on tuomittu kahdesti myös uhkasakkoihin.