Koronatestien määrä on kutistunut murto-osaan epidemian huippulukemista – testissä käydään etenkin kahdesta syystä

Terveydenhuollossa tehtyjen koronavirustestien määrä on vähentynyt kevään ja kesän aikana murto-osaan alkuvuoteen verrattuna.

– Hiihtolomien jälkeen näkyi pieni piikki Kokkolan testausmäärissä, mutta sieltä on tultu koko ajan alaspäin.

Testauskäytäntöjen muuttumista ilmentää Rusasen mukaan myös se, että positiivisten koronavirustestien osuus on kasvanut.

Testausmäärien valtakunnallinen vähentyminen on huomattu myös Mehiläisessä.

– Viimeisen kahden viikon aikana positiivisten näytteiden osuus on ollut jälleen kasvussa, Asklöf toteaa.

Terveydenhuollossa tehdyt koronatestit ovat vähentyneet, koska kotitestaamisen merkitys on kasvanut.

– Kotitesteihin luotetaan enemmän, ja luotetaan siihen tulokseen. Se on muuttanut varmasti merkittävimmältä osaltaan tätä tilannetta, Terveystalon Rusanen toteaa.

Testausmäärät laskevat aina kesäisin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoo, että tehtyjen koronatestien määrät laskevat aina kesäisin, mutta tänä vuonna lasku on ollut suurempaa kuin viime vuonna.

Tänä kesänä on totuttu käyttämään kotitestejä.

Helmikuusta voimaan astunut, ja kesäkuussa tarkennettu, kotitestaamista suosiva kansallinen testausstrategia on vähentänyt terveydenhuollossa tehtyjä koronatestejä, sillä pääsääntöisesti lieväoireisilla henkilöillä ei ole tarvetta hakeutua terveydenhuollon tekemään koronatestiin.

– Kun lomat päättyvät, testiin hakeudutaan hanakammin. Jokainen aalto on näkynyt lisääntyneenä testausmääränä.

Kotona tehtävistä koronatesteistä on tullut monelle ensisijainen keino todeta koronavirustartunta.

Korona ei ole kadonnut mihinkään

– Mutta millä aikataululla, sitä on vaikeaa ennustaa.

Koronatilanne voi kuitenkin vaihdella alueittain. Hän kertoo, että pääkaupunkiseudulla on havaittu viitteitä siitä, että positiivisten testien osuus olisi nousussa.

Tosin edellisen viikon aikana sairaanhoitopiiri on havainnut pientä testausmäärän ja todettujen koronatapausten kasvua.

Nousu on ollut hänen mukaansa toistaiseksi lievää.

– Tartuntoja on todettu enemmän kuin edeltävinä viikkoina, ja testipositiivisten osuus on myös hienoisessa kasvussa. 37 prosenttia koronatesteistämme on positiivisia.