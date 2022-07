Kelluva vesipuisto on öisen ilkivallan kohteena, ja siksi se saatetaan joutua sulkemaan kokonaan – työntekijät siivoavat tunteja mutasodan jälkiä

Helsingin Rastilassa sijaitseva kelluva vesipuisto on joutunut toistuvasti öisen ilkivallan kohteeksi. Myös Espoon Keilaniemessä sijaitsevassa vesipuistossa on huomattu yöllisiä kävijöitä, mutta puisto on säästynyt ilkivallalta.

Itä-Helsingissä, Rastilan rannalla sijaitseva vesipuisto Lappis on joutunut toistuvan ilkivallan kohteeksi. Vesipuistossa on vietetty öisin luvatta aikaa, ja aluetta on sotkettu. Ongelmat alkoivat jo viime kesänä, kun puisto avattiin.

Puiston vastaavan Lorenzo Dotson-Smithin mukaan yöllisten kävijöiden määrä on kasvanut tänä kesänä ja luvattomat oleskelijat valtaavat vedessä kelluvan puiston usein heti sulkemisajan jälkeen iltayhdeksältä. Hän kertoo, että puistossa saattaa olla öisin luvatta jopa 20–40 hengen nuorisojoukkoja.

Vesipuisto on veden päällä olevista kellukepaloista muodostettu esterata. Dotson-Smith sanoo, että luvattomat vierailijat ovat öisin sotkeneet puistoa esimerkiksi mudalla ja irrottaneet puiston kellukkeita sekä kiinnikkeitä.

Dotson-Smithin mukaan puiston siivoaminen, kelluvien osien keräily lähiympäristöstä ja puiston turvallisuuden varmistus vievät runsaasti aikaa. Esimerkiksi tämän viikon maanantaina työntekijöiltä meni aamulla viisi tuntia jälkien siivoamiseen ennen kuin he saivat puiston auki. Kadonneita vesipuiston osia haetaan läheisiltä rannoilta muun muassa sup-laudalla.

– Yhden vesipuiston palan löysimme kerran 500 metrin päästä, kun saimme soiton, Dotson-Smith kertoo siivousoperaatioista.

Vesipuisto Lappis sijaitsee Rastilan uimarannan yhteydessä. Rannalta puistoon pääsee uimalla tai sup-laudalla. Kuva: Katri Tihilä / Yle

Espoon vesipuistossa luvatonta oleskelua, muttei ilkivaltaa

Myös Espoon Keilaniemen Laguuni-vesipuistossa on huomattu yöllisiä kävijöitä varsinkin lämpiminä kesäöinä. Laguunin henkilöstöjohtaja Tiia Nieminen arvioi, että luvattomat oleskelijat ovat useimmiten alaikäisiä nuoria ja tulevat paikalle 3–10 hengen pikkuporukoissa.

Keilaniemen vesipuisto on toistaiseksi kuitenkin säästynyt ilkivallalta. Rastilan vesipuistosta se eroaa siinä, että kyseessä on aidattu alue, jonka yhteydessä ei ole esimerkiksi yleistä uimarantaa. Laiturilta on puistoon portit, joten luvattomat kävijät joutuvat kiipeämään portin yli tai uimaan kauempaa vesipuistoon.

Nieminen kertoo, että hälytysjärjestelmän hankkiminen on vähentänyt hieman yöllisiä kävijöitä. Paikalla on tallentava kameravalvonta ja liikkeentunnistimet, jotka sytyttävät valot ja hälytyssireenin, mikä monesti saa nuoret lähtemään pois. Tarvittaessa myös vartija on käynyt paikalla poistamassa nuoria.

Luvattomaan hengailuun liittyy hukkumisriski

Aukioloaikoina sekä Keilaniemen että Rastilan puistoissa on valvonta ja pelastusliivien käyttö on pakollista.

Illan hämärtyessä liikkuminen liukkaiden kellukkeiden päällä ilman pelastusliivejä ja valvontaa ovat turvallisuusriski. Sulkemisajan jälkeen puiston vallanneet nuoret eivät välttämättä huomioi vaarallisuutta.

– On aika iso riski, että jotain sattuu, ja eihän sinne kukaan pääse auttamaan. Kun kyseessä on nuoria alaikäisiä, he eivät välttämättä osaa auttaa kavereitaan hätätilanteessa tai eivät uskalla hälyttää apua, koska ovat luvatta alueella, Nieminen pohtii.

Pahimmassa tapauksessa kaverijoukossa ei välttämättä huomata veden alle joutunutta kaveria.

–Jos puistossa on yöllä luvattomasti esimerkiksi 40 ihmistä samaan aikana, niin yksi voi hukkua, eikä kukaan huomaa, Dotson-Smith lisää.

Hän toivoo, että asia voitaisiin ottaa puheeksi kodeissa.

– Jos vanhemmat tietävät, että nuoret menevät Rastilan puistoon, niin he voisivat neuvoa heitä menemään silloin, kun puisto on auki. Silloin se ei ole vaarallista ja on myös meille reilua, Dotson-Smith summaa.

Rastilan vesipuisto Lappiksen alueelle on laitettu kylttejä kieltämään oleskelu aukioloaikojen ulkopuolella. Kuva: Katri Tihilä / Yle

Rastilassa keskusteltu myös vesipuiston sulkemisesta kokonaan

Rastilan vesipuisto Lappiksen Lorenzo Dotson-Smithin havaintojen perusteella paikalla käy öisin eri-ikäisiä nuorisojoukkoja.

Dotson-Smith kertoo, että osa sulkemisajan jälkeen vesipuistoon menneistä nuorista on viettänyt jo päivän Rastilan rannalla. Hän on havainnut, että porukoita tulee ympäri pääkaupunkiseutua metroradan varrelta.

Vesipuisto Lappiksessa on keskusteltu myös vaihtoehdosta, että puisto jouduttaisiin sulkemaan kokonaan luvattoman käytön takia. Dotson-Smith kertoo, että aukioloaikojen pidentäminen puistossa on auttanut ongelmaan hieman. Kaikkein nuorimmat eivät jaksa odottaa, että puisto sulkeutuu kello yhdeksältä.

Dotson-Smith sanoo, että puiston omistajat ja työntekijät ovat pohtineet ottavansa yhteyttä Helsingin nuorisotyöhön. He ovat pyrkineet myös keskustelemaan nuorten kanssa.

– Meidän toivomuksemme on, että kaikki rannan kävijät arvostaisivat meidän työtämme ja meidän henkilökuntaamme, Dotson-Smith toteaa.

Rastilan Vesipuisto Lappiksen kohtaamasta ilkivallasta kertoi ensimmäisenä Helsingin uutiset (siirryt toiseen palveluun).