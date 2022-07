Suomalaiset rikastuvat yhä enemmän perinnöillä, mutta erityisesti itäsuomalaisten mummonmökkien myynti vaikeutuu

Pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun myötä perintöjä on pian jakamassa yhä vähemmän ihmisiä.

Samaan aikaan perintöjen merkitys kasvaa, kun suomalaisille on kertynyt varallisuutta ja se on keskittynyt yhä vanhemmille ikäluokille.

Vuosittain perintöveroa on määrätty yhteensä noin 600–700 miljoonaa euroa.

Yksittäisen perinnön arvo on keskimäärin noin 40 000 euroa. Suurin osa saa kuitenkin tätä pienempiä perintöjä.

Perinnöistä vain vähän tutkimusta

Pidempiaikaista tietoa perinnöistä ja niiden kehityksestä on vaikea saada. Tampereen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala kertoo, että aiheesta on tehty tutkimusta vähän.

Syynä on, että systemaattisesti kerättyä aineistoa perinnöistä on hyvin vähän.

– Kaikilla tahoilla ei ole intressiä asian suhteen tai on intressiä, mutta pikemminkin niin, että eipä tutkita asiaa, Tuomala sanoo.

Tilastokeskus on määrävuosin tehnyt selvitystä suomalaisten varallisuudesta, mutta siinäkään Tuomalan mukaan kaikki varallisuus ei näy, etenkään kaikkein varakkaimpien osalta.

Mummonmökit vaikea myydä

Ekonomisti Nummiaron mukaan nyt erityisesti maaseudulla sijaitsevien omakotitalojen arvo on laskemassa.

Koronan aikana tapahtunut väljän asumisen arvostamisen ilmiö on hiipumassa. Lisäksi energian ja bensan hinnan nousu voivat saada ihmiset välttelemään syrjäseuduille muuttamista.

Tilanne on huono erityisesti Itä-Suomessa, jossa vaikuttaa venäläisten turistien määrän vähentyminen. Kaupankäynti venäläisten kanssa ei ole myöskään elpynyt koronan jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaron mukaan suomalaiset rikastuvat yhä enemmän perinnöillä, vaikka viimeaikoina suomalaisten varallisuutta on sulanut hieman pois.

Varallisuus tänä vuonna laskussa

Tänä vuonna suomalaisten varallisuus on kääntynyt laskuun. Syynä on esimerkiksi rahapolitiikka, kun korkoja on nostettu inflaation hillitsemiseksi.