Australiaa koettelee jo neljäs tulva pariin vuoteen – La Niña on iso syy siihen, että jo kymmeniätuhansia on kehotettu poistumaan kodeistaan

Osavaltiossa on annettu evakuointikehotus tiistaihin mennessä jo lähes 50 000 ihmiselle. Lisäksi 28 000 muuta on kehotettu varautumaan evakuointiin, kertoo uutistoimisto AFP.

Myös ilmastotutkija Andrew King Melbournen yliopistosta sanoo The Guardianissa (siirryt toiseen palveluun), että ilmastokriisin on todistettu voimistavan sateita, mutta on vaikea osoittaa, millainen rooli sillä on Australian viime päivien ankarissa tulvissa.