Kotkat saavat olla nykyään rauhassa, kesän pesintä on sujunut hyvin – kävimme rengastusretkellä maakotkan pesällä

Suomen kokeneimpiin kuuluva maakotkan rengastaja Arto Komulainen pukee turvavaljaat ja kiipeää vanhaan petäjään jyrkällä vaaranrinteellä Rovaniemellä. Pesäpaikka on Komulaisen pari vuosikymmentä sitten löytämä.

Pesän poikanen on 181. Komulaisen rengastama maakotka.

Tänä kesänä Komulainen tulee rengastaneeksi 15 kotkaa. Pesintäkesä on hyvä.

– Tämä on pikkusen normaalivuotta parempi.

Suomessa tuhat kotkanpesää – Lapissa eniten

Komulaisen mukaan poronvasojen jäänteitä ei ole läheskään kaikilla pesillä. Esimerkiksi tänä kesänä niitä on ollut vain parilla pesällä.

Pesintä onnistunut joka puolella Lappia

– Poronhoitoalueella todettiin noin 160 poikaspesää, kun viime vuonna poikaspesien määrä koko maassa oli noin 130. Tämän vuoden pesimämenestys Lapin osalta on hyvä oikeastaan kaikilla suunnilla ja poikaspesien määrä on jo tämän hetken tietojen osalta ylittänyt viime vuoden määrän koko maassa.

Siivosen mukaan hyvä poikasmäärä on seurausta suotuisista säistä ja ravintotilanteesta.

– Keskeistä ravintoa, kuten kanalintuja ja jäniksiä on ollut paikoin runsaastikin.

– Vapaaehtoiset käyttävät vuosittaisiin pesätarkastuksiin koko Suomessa yhteensä satoja päiviä aikaansa eli yhteistyö on hyvin merkittävää. Kotkien rengastus on hyvin tärkeää ja antaa monenlaista keskeistä tutkimustietoa esimerkiksi lajin käyttäytymisestä, iästä, kuolevuudesta ja niin edelleen, mikä on lajin suojelun kannalta tietysti tärkeää tietoa.