Suomeen saatiin uusi koronalääke, mutta sen käyttö on hankalaa ja kallista – estää monen lääkkeen poistumisen elimistöstä

Paxlovid-koronaviruslääkkeen käyttö aloitettiin viime viikolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Kyseessä on ensimmäinen Euroopassa myyntiluvan saanut suun kautta otettava lääke koronavirustaudin hoitoon.

– Lääkkeessä on mukana viruslääkkeen elimistössä palamista poistavaa lääkeainetta, joka tekee saman myös kovin monille muille lääkkeille, eli se estää niiden poistumista elimistöstä.

Lääkehoito on hintavaa

Uusi koronalääke on myös kallis. HUSissa lääke on potilaalle maksuton, mutta todellisuudessa kuurin hinta on noin 500 euroa.