Kesä on otollista aikaa rakkaushuijarille, joka manipuloi taitavasti tunteita, varoittavat asiantuntijat

Arviolta jopa 90 000 suomalaista on joutunut rakkaushuijauksen kohteeksi, ja 180 000 ihmistä tuntee jonkun huijauksen uhriksi joutuneen. Nettirikollisuus, kuten rakkaushuijaukset, on myös lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina.

Yksinäisyys altistaa huijauksille

Rakkaushuijauksen uhri on usein luonteeltaan empaattinen, kiltti ja myötätuntoinen. Tyypillinen tarina on, että uhri on eronnut aiemmin pitkästä avioliitosta ja hänestä on sen myötä tullut yksinäinen, kertoo Väestöliiton johtava asiantuntija Heli Vaaranen.