Mika Saarinen kunnosti vanhan pappilan, mutta se paloi saman tien – kaksi yötä nukuttuaan yritteliäs isäntä ryhtyi urakkaan uudelleen

Saarinen osti 350 neliön pappilan tarjousmyynnillä vuonna 2016. Tila on hänen intohimonsa.

Kesäkahvila ja heppaleirejä

– Kesäkuun alussa saimme avattua kesäkahvilan, mutta majoitustoimintaa ei olla vielä pystytty aloittamaan, koska ei ole ollut keittiötä. Meillä on ollut heppaleirejä ja saunaa sekä kajakkeja on myös vuokrattu.

Menetyksiä ei rahassa mitata

– Arvasin heti mistä on kyse, kun IV-laitteesta nousi mustaa savua. Luulin alkusammutuksen jälkeen palon jo sammuneen.

Palaneen irtaimiston dokumentoiminen vakuutusyhtiötä varten on ollut oma revohkansa.

– Kuka muistaa, että mitä kaikkea omistaa? Miten jonkun vanhan tavaran arvo mitataan? Monissa vanhoissa esineissä on tunnearvoa, joka ei vakuutusyhtiön silmissä paina.

Paljon pitkiä päiviä

Saarisilla on selvä työnjako: emäntä huolehtii eläimistä ja hoitaa somen. Isäntä taas keskittyy rakennusprojekteihin ja muun toiminnan pyörittämiseen.

Uudelleen kunnostamisessa paperityötä ja muuta hommaa on riittänyt. Vakuutusyhtiö määräsi sopimuskorjausporukan.

Saarisen mukaan vanhan korjaaminen on hyvin erilaista kuin uuden rakentaminen. Siinä vaaditaan paljon käsityötä.

Lampaat ovat Marjoniemen tilalla laiduntahommissa kesäisin. Niitä on tulossa tänä kesänä vielä lisää.

Aikataulut ovat venyneet, ja puutetta on ollut rakennusmateriaaleista.

– Suurin ongelma on ollut pula puusta. Ei tällaista pitkää hirttä ole saanut mistään. Olemme joutuneet kaatamaan tilan omia puita, että on saatu sopivaa hirttä. Paljon apua on tullut myös paikalliselta sahurilta.