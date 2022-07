Venäjä luopuu koronarajoituksista rajalla – ostoskylä Zsar ja osuuskauppa Eekoo odottavalla kannalla turistien suhteen: "Toivomme käteismaksua"

Vaalimaalla toimivan Zsar-ostoskylän kaupallinen johtaja Kaisa Hänninen on varovaisen optimistinen venäläisten ostosmatkailun suhteen.

Toiveissa on turismin kasvu

Etelä-Karjalan osuuskauppa Eekoo on ostosmatkailun suhteen odottavalla kannalla. Vähittäiskaupan toimialajohtaja Petteri Väyrysen mukaan tulevaa on tällä hetkellä vaikea ennakoida.

– Raja on ollut koronarajoitusten takia kiinni tai suurelta osin suljettuna maaliskuusta 2020 asti. Miten tai millaiseksi ostosmatkailu palautuu, sitä on vaikea ennakoida. Ei ole peiliä, josta katsoa taaksepäin, kun poikkeusaikaa on ollut niin pitkään, Väyrynen toteaa.