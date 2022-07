Venäjä luopuu rajanylittäjien koronarajoituksista – Suomessa ei silti tarkkaan tiedetä, millä ehdoilla naapuriin saa matkustaa

Venäjän ilmoitus luopua maahantulon koronarajoituksista 15. heinäkuuta alkaen on lisännyt viisumeihin liittyviä kyselyitä ja tilauksia matkatoimistoissa. Edelleen on kuitenkin epäselvää, millä ehdoilla Venäjä päästää ensi viikon perjantain jälkeen maahan ulkomaalaisia, esimerkiksi Suomen kansalaisia.

– On todennäköistä, että lisätietoa tulee lähipäivinä, sanoo edustuston päällikön sijainen Jussi Soini Pietarista.

Vaatimus pcr-testistä jäänee voimaan

Yhtäältä Venäjän hallitus tiedotti maanantaina, että se tulee purkamaan heinäkuun puolivälissä kaikki rajanylitysrajoitukset, jotka on asetettu koronapandemian takia. Toisaalta se muistutti samalla jatkavansa ulkomaalaisten maateitse tapahtuvaa maahantuloa koskevia rajoituksia.

– Tätä on odotettu. Meille alkoi heti tulla uusia viisumihakemuksia. On ihmisiä, jotka haluavat hankkia viisumin valmiiksi jo etukäteen. He ehkä pelkäävät, että viisumien käsittely ruuhkautuu, kun Venäjälle pääsyn ehdot tarkentuvat, arvioi toimitusjohtaja Peter Holst matka- ja viisumipalveluja tarjoavasta Lähialuematkoista.