Ulla Järven kolumni: Polvistu lapsen tasolle – sinulle selviää, mihin kansanterveystyötä yhä tarvitaan

Ylisukupolvinen tutkimus on viime vuosina tuonut monenlaista tietoa isovanhempien merkityksestä lastenlasten elämässä. Suhteet isovanhempiin edistävät lapsen koulumenestystä, vähentävät tunne-elämän häiriöitä ja lisäävät tyytyväisyyttä elämään.

On jopa osoitettu isovanhempien vaikutus lastenlasten äänestyskäyttäytymiseen (siirryt toiseen palveluun) . Äänestävät isovanhemmat antavat nimittäin lapsenlapsilleen esikuvan, joka päihittää omien vanhempien äänestyskielteisen esimerkin. Äänestävä ihminen on aktiivinen kansalainen monella tapaa.

Nykylapset ovat saaneet yhä useammin pitää erityisesti pappansa ja vaarinsa, sillä työikäisten miesten sydäntautikuolleisuus on vähentynyt Suomessa 1960-luvulta lähtien yli 70 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) .

Meillä on tapana kytkeä muutos Pekka Puskaan ja joukkoon muita nuoria lääkäreitä, jotka yhdessä kansanterveystieteilijöiden ja ravitsemusterapeuttien kanssa rakensivat maailmankuulun Pohjois-Karjala-projektin. Suuri kansanterveyskampanja tv-ohjelmineen oli osaltaan muuttamassa suomalaisten ruokailutottumuksia. Erityisen merkittävää oli tupakoinnin ja suolan tiedostaminen terveysriskeiksi.

Pohjois-Karjala-projekti on kohdannut myös vähättelyä. Kritisoijat muistuttavat (siirryt toiseen palveluun) , että sydänkuolemat Suomessa alkoivat vähentyä jo pari vuotta ennen projektin aloittamista . Yksi projekti ei voinut muuttaa kaikkea.

Lapsenlapsella on kokemus, että hänkin on tärkeä, ja se kokemus säteilee koko sukupolven nykyiseen ja tulevaan hyvinvointiin.

Nykyisin noiden äijien pojat ja tyttäret pysyvät elossa vielä kauemmin kuin vanhempansa – ja kuskaavat – usein päivätyönsä ohella – lastenlapsiaan harrastuksiin, paistavat lettuja, lakkaavat kynsiä, tekevät juuri niitä asioita, joita tehdään nimenomaan lastenlasten kanssa. Siksi lapsenlapsella on kokemus, että hänkin on tärkeä. Ja se kokemus säteilee koko sukupolven nykyiseen ja tulevaan hyvinvointiin.

Tällaisten pitkäkestoisten muutosten huomaaminen on vaikeaa. Asioiden huononeminen kiinnostaa mediassakin enemmän kuin hyvät muutokset. Ehkä siksikin sanalla kansanterveystyö on vanhahtava klangi. Nykyisin puhutaan mieluummin terveyden edistämisestä ja perusterveydenhuollosta.

Julkisessa puheessa on alettu korostaa yksilön vastuuta. Etenkin sosiaalisessa mediassa väheksytään terveysvalistajia ja ravitsemussuosituksia. Harva huomaa, että tuolla pilkkapuheella ”kansanmurhauslaitoksesta” ja ”terveysterroristeista” halutaan osaltaan horjuttaa suomalaisten luottamusta viranomaisiin ja yhteiskuntaan.

Niin alas pääsee nimittäin vain, jos on terveet polvet.

Kirjoittaja on tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija, joka on työuransa ajan yrittänyt keksiä, mitä se hyvä elämä oikein on, mutta joutuu yhä jatkamaan etsimistä – onnellisena siitä, että saa jatkaa.