Kuusamon suurpetokeskukselle aikaa korjata epäkohdat elokuun loppuun – viranomaiset päättävät eläintarhaluvasta sen jälkeen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Kuusamon Suurpetokeskukselle elokuun loppuun saakka aikaa korjata sen toiminnassa havaitut epäkohdat.

Aluehallintovirasto teki suurpetokeskukseen tarkastuskäynnin kesäkuun lopussa. Tuolloin todettiin, että eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi on tehty parannuksia.

Aluehallintoviraston mukaan Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n toiminnassa on kuitenkin edelleen epäkohtia, jotka se on nyt velvoitettu korjaamaan 31.8.2022 mennessä. Tarhalla oleville eläimille on järjestettävä asianmukainen eläinlääkärin tekemä terveystarkastus ja sairaille eläimille tulee hankkia hoitoa. Lisäksi lähisukua olevien eläinten lisääntyminen keskenään tulee estää.