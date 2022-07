Katso, miltä näyttää ainutlaatuinen vedenalainen retkikohde Itä-Suomessa – Valkiajärven pinnan alla avautuu Suomessa harvinainen näkymä

Kiteellä Pohjois-Karjalassa on lampi, jossa on poikkeuksellisen kirkas vesi. Valkiajärvessä on syvimmillään yli 30 metriä vettä, mutta sukeltajien unelmapaikat löytyvät alle 10 metristä ja rantojen tuntumasta.

Nimestään huolimatta lammeksi luokiteltava Valkiajärvi on laitesukeltajien lisäksi myös snorklaajien paratiisi. Vedenalaiseen maailmaan pääsee kiinni maskin, putken ja räpylöiden avulla. Yleensä tällaisia näkymiä pitää hakea ulkomailta lämpimiltä meriltä.

Syvälle ulottuva valoisuus tuo Valkiajärvelle keskikesällä kymmenittäin sukeltajia ympäri Suomea ja ulkomailtakin.

Kun heinäkuu on ruuhkaisimmillaan, Tiiu Tamm sukeltaa muualla, mutta sitten hän palaa jälleen kotiveteensä.

248 sukellusta kirkkaissa vesissä

13 vuotta sukellusta harrastanut Tiiu Tamm on sukeltanut Valkiajärvellä jo 248 kertaa. Tamm on sukeltanut Valkiajärveen niin jään alle talvella kuin myös syksyn lehtien sekaan. Hän on myös kuvannut ahkerasti vedenalaisia näkymiä. Tamm on laitesukeltaja, mutta lämpimillä vesillä hän saattaa myös snorklata.

– Vesihämähäkki! Sain kuvattua sellaisen, ja se on kuulemma “kerran elämässä” -kokemus. Ja yksi hauki on ihan rakastunut minuun, kertaa Tamm viime aikojen sukelluskohokohtiaan.

Vesihämähäkki on Tammin sukeltajakollega, sillä se elää veden alla oma happipullo mukanaan. Hämmästyttävällä eläimellä on peräpään karvoissa kuplamainen happivarasto, jolla se vie hengitettävää ilmaa veden alle. Hämähäkki on myrkyllinen, mutta rauhallinen eläjä.

Tiiu Tamm tuntee myös jouhimadot, ravut ja kulkusammaleläimet. Karun Valkiajärven pinnan alla on paljon elämää.

Mitä ensi kertaa sukeltaessaan kannattaa katsella?

– Kannattaa vain nauttia. Ahvenet ja hauet päästävät lähelleen, se on täällä erityistä. Jostain syystä ne eivät pelkää sukeltajia.

Rannan laiturilta avautuva näkymä hämää humusvesiin tottuneen. Vettä on neljä metriä jo laiturin päässä, mutta pohja näkyy ja paljon syvemmälläkin riittää näkyvyyttä. Sukeltajien laiturin tuntumassa on veden alla komeita hakoja eli aikoja sitten kaatuneiden puiden kelomaisia runkoja.

Useimmissa Suomen järvissä näkyvyys on vähäinen

Valkiajärven kirkasta vettä ei ole suojeltu, vaan pitkän käsittelyn jälkeen rannoille kaavoitettiin lomatontteja laajasta vastustuksesta huolimatta. Kaavassa määritellyt rakennuspaikat ovat vielä suurelta osin tyhjinä. Ranta-asutusta on jonkin verran, mutta yleisnäkymä on luonnontilainen.

Sukeltajat ovat kampanjoineet Valkiajärven pitämiseksi rauhallisena ja kirkkaana ja he ovat toivoneet, että kalat ja ravut jätettäisiin luontoretkeilijöiden iloksi. Rapurutto iski lampeen muutama vuosi sitten, mutta osa ravuista tuntuu selvinneen siitä, sillä sukeltajat ovat nähneet taas sinisiä rapuja kivien koloissa.

