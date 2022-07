Kaupungin vuokratalon hissi on ollut epäkunnossa liki kaksi kuukautta Turussa – yläkerroksissa asuu myös liikuntarajoitteisia vanhuksia

Toimimaton hissi on kiusannut Turun kaupungin omistaman kerrostalon vuokralaisia lähes kahden kuukauden ajan. Helteinen sää ei ole ainakaan helpottanut Länsinummessa sijaitsevan 7-kerroksisen talon asukkaiden tukalaa tilannetta.

Viidennessä kerroksessa asuva Nico Kossila on laskenut, että kotiovelle on alhaalta matkaa 80 porrasta.

– Kyllä se aika raskasta on työpäivän jälkeen kävellä ne portaat, vielä jos mukana on kauppakassit, Kossila kertoo.

Kuudennessa kerroksessa asuva Marianne Mäkinen on asunut talossa jo pidempään. Mäkisen mukaan hissi ei ole nyt ensimmäistä kertaa pois käytöstä.

– Hissi on reistaillut aiemminkin ja sitä on yritetty korjata. Koronan takia nyt kyseessä on ilmeisesti komponenttipulaa, Mäkinen sanoo.