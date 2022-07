Outo Tiktok-trendi pesiytyi Kätyrit-hittielokuvan näytöksiin: Teinit pukeutuvat pukuihin ja antavat aplodeja, ilmiö havaittu myös Finnkinossa

Ideana on pukeutua siististi ja mennä porukalla katsomaan uutta Kätyrit-elokuvaa. Maailmalla osa teattereista on kieltänyt moisen toiminnan häiriöiden vuoksi.

Toisinaan sosiaalisen median ilmiöitä ja niiden taustoja on vaikeaa ellei mahdotonta selittää. Tämä on yksi niistä.

Nyt vain on niin, että lyhytvideopalvelu Tiktokissa trendaa sisältö, jossa teinilaumat käyvät elokuvissa katsomassa uutta Kätyrit: Grun tarina -elokuvaa. Jujuna on yhtenäinen varustus. Nuoret pukeutuvat varsin muodollisesti, useimmiten tummaan pukuun. Taskuliinan kohdalla saattaa komeilla banaani, ja käsienkin asento on tarkkaan harkittu.

Kuka tietää, mistä ilmiö on lähtöisin, mutta ainakin Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian elokuvateattereissa on tavattu lukuisia nuorisolössejä, jotka pukeutuvat epäilyttävän siististi.

Niin myös Suomessa, toteaa Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila.

– Tällaisia kymmenen, parinkymmenen hengen porukoita on nähty Finnkinon teattereissa ympäri Suomea, Oulussa saakka.

Ilmiöllä on myös varjopuolensa

Ilmiö leviää somessa tunnisteella #gentleminions, ja sitä on yritetty selittää muun muassa herkullisella ristiriidalla: siinä on meemipotentiaalia, kun lastenelokuvaa käydään katsomassa viimeisen päälle pukeutuneina. Mikä parasta, taustalla kytee varsin harmittomalta kuulostava ajatus juhlistaa viiden vuoden odotuksen päättymistä. Elokuvan päähahmo Gru, monen suosikki, nähtiin valkokankaalla viimeksi vuonna 2017 ilmestyneessä Itse ilkimys 3:ssa.

Mutta maailmalta kantautuu tietoja myös ilmiön varjopuolista. Yksi osa #gentleminionsia on antaa aplodeja joillekin kohtauksille kesken näytöksen, mikä voi itsessään häiritä salissa olevien elokuvakokemusta. BBC:n mukaan tiedossa on tapauksia (siirryt toiseen palveluun), joissa meno on äitynyt villiksi. Nuoriso on metelöinyt ja heitellyt tavaroita, mikä on saanut osan lapsiperheistä jättämään leffakokemuksen kesken.

– Ne ovat olleet sydäntäsärkeviä tilanteita. Perheitä on poistunut teatterista ennen esityksen alkua, ja pienillä lapsilla on ollut itku silmässä, Mallard Cineman johtaja Daniel Phillips-Smith totesi BBC:lle.

Wolf-Mannilan mukaan Finnkinon näytöksissä on annettu aplodeja, mutta sen kummempaa häiriötä teiniporukat eivät ole aiheuttaneet. Kaiken lisäksi Finnkino näyttää elokuvasta Suomessa kahta versiota, suomeksi dubattua ja tekstitettyä. Puvut päällä käydään katsomassa tekstitettyä versiota, kun taas perheen pienimmät viihtyvät dubatuissa näytöksissä, Wolf-Mannila toteaa. Eri ikäiset yleisöt viihtyvät siis lähtökohtaisesti eri näytöksissä.

Tuotantoyhtiö mielissään

Siinä missä ilmiön meemipotentiaali perustuu ristiriitaan, se myös aiheuttaa ristiriitoja.

Maailmalla elokuvateatterit tuskailevat mahdollisten häiriöiden varalta, ja osa on jopa antanut ennakkoon porttikieltoja pukuihin pukeutuneille teineille. Tällaiseen kovaan ratkaisuun ovat päätyneet ainakin useat Odeon-ketjun elokuvateatterit. Toisaalta #gentleminions-tunnisteella löytyy roppakaupalla sisältöä, jossa ilmiötä kehutaan hauskaksi ja siihen osallistuvia hyvin käyttäytyviksi.

Mallard Cineman johtajan mukaan tilanne on johtanut tulonmenetyksiin, kun häiriöistä kärsivät ovat vaatineet rahojaan takaisin. Toisaalta Kätyrit: Grun tarina on rikkonut myyntiennätyksiä. Maailmanlaajuisesti elokuva on kerännyt yli miljardin euron lipputulot, ja Suomessakin se oli viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin elokuva vajaalla 30 000 katsojallaan. Viime keskiviikkona ensi-iltansa saaneen elokuvan on nähnyt Suomessa yhteensä jo reilut 50 000 ihmistä.

Ei ihme, että elokuvan tuotantoyhtiö on tilanteesta mielissään. Se antoi teineille täyden tukensa Twitterissä.