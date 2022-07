Ensimmäisiin aikuisten arvokisoihinsa valmistautuva Sini Lällä: "Korkeushyppääjän pituus on vähän niin kuin satanen Mersun ostossa"

Jyväskylän Kenttäurheilijoita edustava korkeushyppääjä Sini Lällä on urheilu-uransa suurimman haasteen edessä, kun hän hyppää lauantaina 16.7. MM-kisojen karsinnassa Eugenessa Yhdysvalloissa.

Sen minkä omassa pituudessa kilpakumppaneille häviää, korvataan muilla avuilla. Näin tuumailee 169-senttinen Sini Lällä. Hänen ennätyksensä korkeushypyssä on 190 cm, sekä sisä- että ulkoradoilla. Silloin rima on 21 senttiä Lällän päälaen yläpuolella.

Lällä myöntää, että heikoilla hetkillä hän saattaa soimata omaa pituuttaan epäonnistumisista. Toisaalta, läheiset ihmiset jaksavat muistuttaa siitä, että ei pituus niin merkittävässä roolissa ole.

– Jossain korkeuskirjassa lukee, että hyppääjän pituus on vähän niin kuin satanen Mersun ostossa. Kyllä se auttaa, mutta et sä sillä satasella Mersua osta!

Tunteella mukana sekä hyvässä että huonossa

Lällä sanoo, että tunteet ovat hyppäämisessä vahvasti läsnä. Kun menee hyvin, hän tuulettaa, huutaa ja antaa onnistumisten näkyä. Kun menee huonommin, ollaan toisessa ääripäässä.

– Etenkin jos on hyvä päivä, niin tunteella pystyy buustaamaan eteenpäin ja eteenpäin. Siitä tulee sellainen flow-tila. Kun ollaan siellä toisessa ääripäässä, pitää pyrkiä hyväksymään se, että on huonoja päiviä. On ehkä liian tyypillistä minulle jäädä vellomaan, tosin tänä vuonna olen onnistunut sitä vähentämään.

Sini Lällä ja ennätyskorkeuden varjo. Sitä korkeammalta pitäisi hypätä, päästäkseen MM-kisojen finaaliin. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Omaa ennätystä pitänee parantaa päästäkseen finaaliin

Tokion olympialaisissa viime vuonna karsinnoista finaaliin päästiin tuloksella 195. Todennäköisesti Eugenessa vaaditaan kutakuinkin sama. Se on viisi senttiä yli Lällän ennätyksen.

Lällä pääsi MM-kisoihin rankingpisteiden perusteella. Lopullinen sinetti kisareissulle tuli juhannuksena, kun Oulussa ylittyi ulkoratojen nykyinen ennätyskorkeus.

– En halunnut silloin miettiä vielä liikaa, että pääseekö sillä kisoihin. Mietin kuitenkin, että tosi lähellä ollaan.

Hän iloitsee siitä, että mukaan MM-kisoihin lähtee kaksi muutakin naiskorkeushyppääjää: Heta Tuuri ja Ella Junnila.

– Ei varmaan kovinkaan moni olisi uskonut, että naisten korkeushypyssä on kolme mukana. Se on tosi hyvä voimavara. Kun ollaan kaikki siellä karsinnassa ja vaikka ei juteltaisikaan, niin tietää, että siellä on jotain tuttua ja turvallista Suomesta mukana.

Harjun stadionin hyppypaikka on tuttu Sini Lällälle sekä harjoituksista että kilpailuista. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Yleisurheilun MM-kisat käydään Eugenessa, Oregonin osavaltiossa Yhdysvalloissa 15.–24.7. Naisten korkeushypyn karsinta on heti toisena kisapäivänä, lauantaina 16.7. klo 21.10 Suomen aikaa.

Sini Lällä matkusti kisapaikalle yhdeksän päivää ennen korkeuden karsintaa.

– Uskon, että se on ihan riittävä. Ehtii sopeutua kymmenen tunnin aikaeroon ja tehdä vähän treenejä. Kesäkuussa on ollut paljon kisoja ja muuta, joten senkin puolesta on kiva päästä ihan vaan hetkeksi treenaamaan ennen kisaa.

Lällä kertoo, että on ylipäänsä tyytyväinen jo siihen, että pääsi kisoihin.

– Kaikki mitä sieltä tulee, on plussaa. Olen hyvässä kunnossa, joten toivon, että pääsen omaa ennätystä tavoittelemaan. Varmasti on kovat korotukset, eli hyppäämään vaan!