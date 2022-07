Pelkät palkankorotukset eivät ratkaise historiallista hoitajapulaa, vaan tarvitaan enemmän, sanovat hyvinvointialueiden johtajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden henkilöstöpula on kärjistynyt tänä kesänä entisestään, sillä kesäsijaisia ei ole saatu palkattua tarpeeksi. Tilanne on monessa sairaanhoitopiirissä aikaisempia vuosia vaikeampi.

Työntekijäpula on pakottanut työnantajat ottamaan käyttöön poikkeuksellisiakin palkkauskeinoja. Työntekijöitä etsitään ulkomailta , sopivien työntekijöiden löytäjille luvataan vihjepalkkioita ja työntekijöille maksetaan bonuksia töiden vastaanottamisesta.

Hoitajapula on keskeisessä asemassa myös pitkään jatkuneissa työtaistelutoimissa. Hoitajajärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto on kunta-alalla edelleen voimassa, mutta kesän aikana hoitajat voivat niin halutessaan tehdä ylitöitä ja vaihtaa vuoroja. Järjestöt ovat uhanneet joukkoirtisanoutumisilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023. Työntekijäpula on yksi niistä ongelmista, jotka tulevat hyvinvointialueiden ja niiden johtajien ratkottaviksi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtajan Timo Aronkytön mukaan työvoimatilanne on heikentynyt viime kuukausien aikana merkittävästi. Alueella pulaa on hoitajista, sosiaalityöntekijöistä ja lääkäreistä.

Tiettyjä toimintoja on jo jouduttu supistamaan. Kuntoutukseen siirtyvät potilaat eivät pääse riittävän nopeasti jatkokuntoutukseen, vaan odottavat erikoissairaanhoidossa, Aronkytö sanoo.

– Työntekijöiden kuormitus kasvaa. He kantavat paljon vastuuta ja venyvät. Emme pysty suunnittelemaan toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Aronkytö valittiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtoon huhtikuussa. Alueella on jo tehty ohjelma, jonka tavoitteena kohentaa työoloja ja sitä kautta työn veto- ja pitovoimaa. Se käynnistetään heti, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi tammikuussa.

Lisäksi tarkoituksena on lisätä tiimityömahdollisuuksia ja muuttaa jo olemassa olevia työtehtäviä. Aronkytö haluaisi antaa tiimeille lisää vastuuta ratkaista arjen ongelmia.

– On myös varmaan niin, että meidän pitää muuttaa kannustimia ja palkkausjärjestelmäämme siten, että ne kaikki tunnolliset, vaativaa työtä tekevät ammattilaiset, jotka kantavat paljon vastuuta, myös näkevät sen sitten palkkapussissa.

Satakunnan hyvinvointialuejohtaja Varhila: Alaa ei saa mustamaalata

– Työprosesseja on syytä selkeyttää siten, että painopisteet ja resurssit kohdistetaan oikein. Niin, että siellä missä on raskasta, akuuttia ja kiirettä saadaan tarpeeksi osaavia käsiä.

Varhilan mukaan on syytä tarkistaa työtehtävien jakoa ja tehtävänkuvia siltä osin, että voidaan paremmin hyödyntää kaikkien koulutustasojen ammattilaisten työpanosta.

Hyvä johtaja voi parantaa työhyvinvointia

Myös Keski-Suomen hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kiinnittäisi enemmän huomiota alan arvostukseen. Työolosuhteista, palkkauksesta ja etenemismahdollisuuksista on pidettävä erityistä huolta, jotta ala pystyy houkuttelevana, Tollet sanoo.

Keski-Suomessakin on jouduttu karsimaan tietyistä palveluista työntekijäpulan takia.

– Työhyvinvointi on tässä ihan keskiössä. Se lähtee meistä kaikista työntekijöistä. Kun mennään uuteen toimintamalliin, pitää luoda uusi kulttuuri ihmislähtöisesti. Tämä tulee ottaa etenkin johtajuuden kautta huomioon.

Tollet toivoo, että palkka-asioissa löydettäisi molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu. Hän arvelee, että lyhyellä aikavälillä katsottuna pitkittyneillä työtaisteluilla on saattanut olla jo vaikutusta siihen, miten houkuttelevana hoitoala nähdään.

– Hyvinvointialueen johtajana minulla on velvollisuuskin viedä realistista tilannekuvaa valtionhallintoon ja pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin vaikuttamaan myös kansalliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, jotta ongelma saadaan ripeästi ratkaistua.

– Sitten omalla alueella pitää huolehtia, että työnantajapolitiikka on hyvää, on asianmukaisesti huolehdittu henkilöstöstrategiasta, sen toimeenpanosta, palkkauksesta, etuisuuksista ja työn kuormittavuudesta.

Etujen lisääminen ei auta, jos kuormittavuus on liian korkealla tasolla, Erhola sanoo. Tilanteeseen on puututtava työn paremmalla tauottamisella, hyvällä työilmapiirillä ja työnantajan ja työntekijöiden luottamuksellisella yhteistyöllä.

Ministeriössäkin etsitään ratkaisuja

Ratkaisuja hoitajapulaan etsitään myös ministeriötasolla. Sosiaali- ja terveysministeriössä on viime marraskuusta asti ollut poikkihallinnollinen työryhmä, joka valmistelee toteutettavia toimia paitsi tälle hallituskaudelle myös ohjelmakokonaisuutta, joka ulottuu myös kuluvan hallituskauden jälkeiselle ajalle.

Työryhmä on arvioinut esimerkiksi sitä, miten hoitoalan ammattilaisia tulee kouluttaa, jotta alalta eläkkeelle jäävä osa saadaan korvattua tulevaisuudessa. Koulutussektorilla halutaan parantaa mahdollisuuksia uudelleen-, täydennys- ja erikoiskouluttautumiselle.

– Jos henkilöstöllä on mahdollisuus keskittyä ydintehtäviinsä, eli niihin, joihin hänet on koulutettu ja jotka hän parhaiten osaa, se on paitsi motivaatiotekijä myös laatutekijä.