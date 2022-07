THL:n tuore linjaus saa kiitosta ylilääkäri Markku Broakselta: "Ylikuolleisuus on suorassa suhteessa siihen, että kolmosrokotteen teho ei enää riitä"

Broas on toivonut rokotusten laajentamista jo keväästä lähtien usean muun asiantuntijan tavoin. Broaksen mukaan olisi kuitenkin ollut parempi, että rokotukset aloitettaisiin heti elokuun puolivälin sijaan.

– Kyllähän tämä hyvin positiivinen uutinen oli ja sitä ollaan peräänkuulutettu. Toki en olisi laittanut mitään aikarajaa, vaan olisin ottanut sen käyttöön samantien, koska silloin jokaisessa kunnassa voidaan rokottaa sen mukaan, mikä on se kapasiteetti ja meillä on alueita, missä rokotus onnistuu myös heinäkuussa.

– Kyllä tämä ylikuolleisuus on ihan suorassa suhteessa siihen, että rokoteteho hiipuu ja kolmosrokotteen teho ei enää riitä. Ilman muuta aikaistamalla rokotuksia olisi varmasti voitu välttää vakavia sairastumisia ja kuolemia.

Poikkeavat näkemykset siedättymisestä

– Ehkä tavallinen kansa allergian siedätyshoidosta ymmärtää sen, että jos me annetaan elimistöön jatkuvasti jotakin vierasta ainetta, johon puolustusjärjestelmä reagoi, niin elimistö voidaan sille siedättää, niin se hyöty mikä siitä saadaan ei olekaan enää samanlainen, vaan puolustusjärjestelmä tottuu siihen.

– Se, mitä kollega Järvinen toi esille siedätyksen yhteyttä rokotuksiin, niin niillä ei ole mitään tieteellistä yhteyttä toisiinsa. On tietyllä tavalla virheellinen ajattelutapa, että se jotenkin vähentäisi sitä suojaa, jos toistetaan rokotuksia. Sellaista näyttöä ei koronarokotuksen osalta ole. Siedätys on allergologien hoitomuoto ja sen rinnastamisessa rokotuksiin ei ole tieteellistä yhteyttä.

Lapissa tilanne huonontunut

Koronatilanne Lapin sairaanhoitopiirien alueella on huonontunut. Koronan vuoksi hoidossa olevia potilaita on nyt enemmän kuin vielä alkukesällä ja loppukeväästä.

Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireissä on erikoissairaanhoidossa kymmenen koronapotilasta ja terveyskeskuksissa vuodeosastolla 28. Korona on aiheuttanut Lapissa myös useita uusia kuolemantapauksia. Viimeisen viikon aikana tilanne on ollut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Lappia huonompi.¨