Tanskan ammuskelua hyödynnetään USA:ssa aserajoitusten vastustamisessa – republikaanipoliitikko julkaisi vahingoniloisen tviitin

Kööpenhaminassa sijaitsevassa ostoskeskuksessa sunnuntaina tapahtunut joukkoampuminen on otettu Yhdysvalloissa jo mukaan väittelyyn aserajoituksista.

Poliitikkojen kommenteista uutisoinut yhdysvaltalainen Newsweek (siirryt toiseen palveluun) kertoo lukijoileen, että Tanskassa täysautomaattiset aseet on kielletty ja puoliautomaattisten aseiden ja käsiaseiden omistamiseen tarvitaan erityinen lupa. Aseluvan saamiselle pitää olla hyvä syy, eikä lupaa myönnetä alaikäisille, rikosrekisterin omaaville tai psyykkisistä ongelmista kärsiville.

– Tanskassa, jossa on Euroopan tiukimpiin kuuluvat aserajoitukset, on juuri sattunut joukkoampuminen. On aika myöntää, etteivät aselait estä joukkoampumisia, Boebert kirjoitti.