Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: "Uusi rautaesirippu heijastuu erityisesti Itä-Suomen talouteen ja näkymiin"

– Venäjän käynnistämä brutaali ja laiton hyökkäyssota on myllertänyt hyvin paljon Euroopan taloutta. Ennen kaikkea sitä kautta että, energianhinnat ovat korkealla, mikä rokottaa ihmisten ostovoimaa, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn .

Rehn on kesäisin tuttu näky synnyinkaupungissaan Mikkelissä. Tällä viikolla hän ensin isännöi Suomen Pankin talousseminaaria ja osallistuu heti perään panelistina 13. kertaa järjestettävään turvallisuuspolitiikan Päämajasymposiumiin.

– Kun Venäjä on eristänyt itsensä maailman taloudesta, niin on syntynyt uusi rautaesirippu, mikä heijastuu erityisesti Itä-Suomen talouteen ja näkymiin, Rehn jatkaa.

Kaupan katkeaminen lyö loven

Rehnin mukaan Venäjän eristäytymisen vaikutuksia Suomeen on syytä katsoa erityisesti kaupan ja energiatalouden kannalta.

– Energiapuolella tilanne on vähemmän huono kuin monessa muussa maassa. Meillä on paljon kotimaista uusiutuvaa energiaa ja myöskin ydinvoimaa. Huoltovarmuudesta on pyritty huolehtimaan tukeutumalla erilaisiin energialähteisiin ja eri tuotantomuotoihin, muistuttaa Rehn.