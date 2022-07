Tuija Siltamäen kolumni: Kuinka olla nainen kesällä

Muodosta suhde myös muihin karvoihisi. Jos olet päättänyt olla nainen, joka ei häpeile karvojaan, muista kertoa siitä sosiaalisessa mediassa. Jos olet tänäkin kesänä nainen, joka poistaa karvansa, muista, että sekin on ihan ok ja oikein kehystettynä jopa feministinen teko.

Hanki bikinivartalo. Jos vartaloasi ympäröivä todellisuus on toksinen, nautit näihin aikoihin fasistisen treeniohjelmasi hedelmistä, litteästä vatsasta ja tuttavallisesti polttelevasta nälästä. Jos kuplasi on woke, olet oppinut, että bikinivartalo on yhtä kuin vartalo, jonka päälle on puettu bikinit, ja jos olet silti kokenut painetta ihan vähän vain kiinteytyä ennen kesää, olet pitänyt sen ja mehupaastosi visusti omana tietonasi.