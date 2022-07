Riku Siivosen kolumni: Ovatko alinopeutta ajavat ihmiskunnan syöpä?

Aina kun maailmantalouden ilmoitetaan olevan jyrkässä pudotuksessa, menen nuoruuden kotipaikkakuntani Kangasalan Facebook-ryhmään. Siellä on vuosia jatkunut keskustelu siitä, miksi joillekin on niin mahdotonta ymmärtää, että Lahdentiellä tosiaan saa – ja ennen kaikkea pitää – ajaa sataa kilometriä tunnissa. Jos keskustelu jatkuu edelleen, ja kun se jatkuu, niin hengähdän helpotuksesta.

Kangasala on kasvukeskuksen, Tampereen, kupeessa, eikä käy näin ollen puhtaaksi esimerkiksi maaseudun yhteisöstä. Mutta moni kaupunkilainen kohtaa sellaisen mökillään, ja monet asuvat maalla vakituisesti. Väkeä on vähemmän, joten kasvokkain kohtaamisia on suhteellisen harvoin. Silti näissä kylähyväsissä vallitsee hyväksyvä henki. Poikkeuksia toki on, mutta ei niistä sen enempää tällä kertaa.