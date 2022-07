Ministeri Skinnari rajoittaisi kansanedustajien luottamuspaikkojen määrää – professori ehdottaa kompromissia

Suomessa on totuttu siihen, että kansanedustajat istuvat myös kuntien tai kaupunkien valtuustoissa. Hyvinvointialueiden myötä joukkoon tuli vielä yksi demokraattisesti valittava elin.

– Olen pitkään verrannut meidän tilannettamme Ruotsiin, jossa on aika pitkälle sellainen sopimus tehty, että ei lähdetä näihin kaikkiin rooleihin. Valitaan selkeästi kansanedustajan työ tai paikallispolitiikka. Puhumattakaan aluevaaleista ja maakuntatason työstä, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) pohtii.

Osa Hämeen kansanedustajista ehtii istumaan kaikissa valtuustokokouksissa

Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien ja kaupunkien valtuustoissa istuu yhteensä 14 kansanedustajaa. Osa heistä on ehtinyt istumaan ahkerasti myös valtuuston kokouksissa. Osalla kiireet ovat olleet esteenä valtuustotyölle.

Kunnilta saatujen tietojen perusteella eniten poissaoloja Hämeen kansanedustajista on kertynyt Lahden valtuustossa istuvalle kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille.

Kuluvalla valtuustokaudella Skinnari on istunut viidessä Lahden valtuuston kokouksessa. Valtakunnan politiikassa Skinnari on ollut jäsenenä tasavallan presidentin johtamassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa. Lisäksi hänellä on ollut puolustusministeriön seurantavastuu.