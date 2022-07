Suomeen kohdistuvien kyberhyökkäysten määrä ei noussutkaan kevään aikana, mutta Nato-jäsenyys voi lisätä uhkaa

– Ikävimmät skenaariot eivät toteutuneetkaan ja tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Venäjän resurssit ovat myös pitkälti kiinni Ukrainan sodassa. Tällä on todennäköisesti vaikutusta Suomen tilanteeseen, sanoo suojelupoliisi, joka vastasi Ylen kysymyksiin sähköpostitse.

– Mekin varauduimme jonkinlaiseen muutokseen Ukrainan sodan ja Nato-jäsenyysprosessin myötä, mutta tilanne on itse asiassa kybermaailmassa hyvinkin normaali tällä hetkellä. Siellä ei näyttäisi olevan mitään isompaa poikkeavuutta, Allonen sanoo.

Kevään hyökkäykset pääasiassa palvelunestohyökkäyksiä

– Palvelunestohyökkäysten torjunta on yrityksille arkipäivää, joten kevään vaikutus on ollut enemmän asian tuomista yleiseen tietoisuuteen, suposta sanotaan.

– Osaa kyberhyökkäyksistä ei välttämättä edes kyetä havaitsemaan eli sekin kannattaa pitää mielessä, että kybermaailmassa havaintokyky on erilainen kuin fyysisen maailman puolella, Limnéll muistuttaa.

Tyyntä myrskyn edellä?

Vaikka tilanne on Suomeen kohdistuvien kyberhyökkäysten osalta ollut viime aikoina rauhallinen, on supon mukaan todennäköistä, että Venäjän vaikuttamisen uhka säilyy Suomen Nato-jäsenyydestä huolimatta.

– Venäjän vaikuttamiselle on tyypillistä pyrkimys yllätyksellisyyteen. Uudessa tilanteessa Venäjän on muodostettava näkemys siitä, mikä on heille eduksi ja paras toimintatapa, kun Suomesta tulee Naton jäsen.