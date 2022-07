Ennusmerkit lupaavat Pohjois-Suomeen jo kolmatta hyvää hillakesää peräkkäin

Pohjoisen soilla on juuri nyt ratkaisevat hetket menossa hyvän hillasadon kannalta. Juuri nyt näyttää hyvältä, koska hallaa ei ole luvassa ja sadettakin saadaan helteen perään kautta pohjoisen.

– Eteläisessä Lapissa kukinta on jo päättynyt ja hillat rupeavat olemaan aika tukevasti supulla. Varmaan parin viikon kuluttua rupeaa jo kypsää marjaa löytymään, arvioi Suomen Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola .

Peltolan mukaan hyvän hillavuoden merkit ovat käsillä. Koko alkukesä on suosinut luonnonmarjoja.

– Kukkia on keskimäärin ollut erittäin runsaasti. Raakilehavaintoja on ehditty saada vasta Etelä-Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta, kertoo Peltola

Myös mustikkasato vaikuttaa lupaavalta

Hilla aloitti kukkimisen paikoin jo kesäkuun alkupuolelle, mutta varsinainen pääkukintavaihe hillalla on Peltolan mukaan kesäkuun puolivälin tienoilla hyvinkin tarkasti parin viikon aikana.

– Se on kesäkuun alkupuolisko Etelä-Lapissa. Keski-Lapissa ja Ylä-Lapissa kukkia oli vielä viime viikolla, ehkä jopa vieläkin, kertoo erikoistutkija Rainer Peltola.

Kun hilla on kehittynyt suppu- ja raakilevaiheeseen ei ole enää hirveästi uhkatekijöitä, jotka voisivat verottaa hillasatoa.

– Kukinta on herkin vaihe hallalle ja rankkasateille. Nyt on vähemmän uhkia, mutta eivät ne heinäkuun hallayöt ja yöpakkaset ole ihan tavattomia, varsinkaan pohjoisessa. Muuten ruvetaan olemaan aika selvillä vesillä jo, rauhoittelee Peltola.

– Mustikan kukinta on ollut tavanomaisella tasolla. Mielenkiintoista kyllä, että raakileita on runsaasti. Eli meille hyvin tärkeät kimalaiset, jotka ovat tärkeimpiä metsämarjojen pölyttäjiä, ovat olleet ahkerina.

Ranualla hillakiima alkaa nousta

Ranua tunnetaan Suomen hillapitäjänä. Siellä on myös varta vasten hillatohtori, jonka harteilla on kertoa, millainen hillavuosi Ranualle on tulossa.