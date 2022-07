Jos puhelimesi katoaa, voit menettää ison osan elämästäsi – kokosimme kuusi vinkkiä, joilla helpotat puhelimen saamista takaisin

Puhelin on yksi yleisimmistä tavaroista, jotka kulkeutuvat poliisin löytötavaratoimistoihin . Myös lompakoita ja avaimia kiikutetaan toimistoille jatkuvasti.

Poliisi pystyy sim-kortin avulla selvittämään puhelimen omistajan, mutta se yleensä kestää useita päiviä. Jos puhelimessa on ennalta maksettu eli niin sanottu prepaid-liittymä, ei omistajaa löydy edes sim-kortin kautta.

Lappeenrannan poliisin löytötavaratoimistosta kerrotaan, että suurin osa ihmisistä on rehellisiä, ja he haluavat, että löytynyt tavara palautuu omistajalle.

1. Laita puhelinnumero esille

Paperille kirjoitettu puhelinnumero toimii, vaikka puhelimesta olisi loppunut akku. Siksi se on hyvä varotoimi, vaikka puhelimessa olisikin käytössä muita keinoja.

2. Ota hätäyhteystieto käyttöön

Niin sanottuun ICE- eli In Case of Emergency -numeroon voi soittaa, vaikka puhelimen näyttö olisi lukittu. Hätäyhteyshenkilöt voi älypuhelimissa valita usein asetuksista. ICE-numeron voi taiteilla itse esille myös puhelimen lukitusnäytön taustakuvaan.

3. Laita puhelimen paikannustoiminto päälle

Useissa eri puhelimissa ja käyttöjärjestelmissä on valmiina kadonneen puhelimen etsimistoiminto, joka pitää muistaa laittaa päälle. Esimerkiksi iPhone voidaan paikantaa, vaikka laite olisi jo sammunut tai yhteys katkennut. Myös Android-puhelimissa on oma Paikanna puhelin -toimintonsa, jos on kirjautunut puhelimeen Google-tilillään.