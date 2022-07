Kesätorit pullistelevat väkeä – tule mukaan Salon iltatorin tunnelmaan, suora lähetys käynnissä parhaillaan

Korona verotti kävijöitä ja myyjiä vielä viime kesänä, mutta nyt toreilla on paikoin ruuhkaista. Salon iltatorilla on ollut aiempi kävijäennätys vaarassa, ja Somerniemellä on riittänyt ruuhkaa.

Lapsiperheet viihtyvät Salon iltatorilla niin asiakkaina kuin myyjinäkin