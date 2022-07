Poliisi tutkii, liittyikö pullopommin räjäytys Lapualla Pride-viikkoon – epäiltynä neljä nuorta miestä

– Kirjaston henkilökunnalta on saatu tietoa, että samaiset henkilöt ovat aikaisemminkin siellä häiriköineet. Heitä on sitten ojennettu ja ilmeisesti siitä on mieli pahoitettu. Sen jälkeen on siellä tuulikaapissa kotikutoinen pommi räjäytetty, rikoskomisario Kati-Susanna Lukkarinen taustoittaa.