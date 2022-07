Analyysi: Kokoomuksen saunapalo sammutettiin nopeasti, mutta kipinä jäi kytemään – kannatus notkahti, kun Rydmanin tapausta käsiteltiin

Vaalikauden alussa takunnut oppositiopolitiikka on saatu kulkemaan ja puolueen sisäiset kiistat eivät ryöpsähtele enää julkisuuteen samalla tavalla kuin vielä kuntavaalien alla . Kannatusmittausten mukaan Orpo on matkalla kohti hallitustunnustelijan asemaa kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Yhdeksän kuukautta on kuitenkin pitkä aika politiikassa, jossa käänteet ovat olleet viime aikoina nopeita. Juhannusviikon uutispommi oli Helsingin Sanomien julkaisema laaja selvitys (siirryt toiseen palveluun) kokoomuksen kansanedustajan Wille Rydmanin ahdistavasta käytöksestä nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan.

Kokoomuksen kannatus notkahti kesäkuun aikana

Ylen viimeisimmässä puoluekannatusmittauksessa kokoomus on edelleen tukevasti johdossa, mutta kannatus on notkahtanut yli pari prosenttiyksikköä. Ero seuraavana tulevaan SDP:hen on kaventunut.