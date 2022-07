Mikkelissä juhlitaan viikonloppuna kaksilla festareilla – suomalainen underground-musiikki vetää Ristiinaan ulkomailta asti

Ristiinan Närhilässä pyörähtää torstaina käyntiin useita eri taiteita yhdistävä Kosmos Festival, jossa suurin osa musiikista on elektronista.

– Meillä on tänä vuonna vielä aiempaa enemmän esiintymistaidetta kuten sirkustaidetta, luentoja ja työpajoja, järjestäjiin kuuluva Harri Andersson sanoo.

Iloa ilman tungosta

– Yksi johtoajatuksemme on, että paikalle tulee aikuistakin rokkiporukkaa, joka ei jaksa sillit suolassa -väenpaljoutta, Kuusisto sanoo.

Ristiinassa Kosmos Festivalin alueella on neljän päivän aikana noin 7 000–8 000 ihmistä, kun mukaan on laskettu myös esiintyjät ja talkoolaiset. Festivaali on loppuunmyyty.