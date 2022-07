Lopetettu Kaipolan paperitehdas sai uutta elämää laitoksesta, jonka tarkoitus on parantaa muovin kierrätystä – alku on saanut naapurit kiukkuisiksi

Hänellä on ikävä UPM:n aikoja. Silloin asukkailla ja tehtaan isännillä oli keskusteluyhteys. Neljänkymmenen vuoden siivun Kaipolan paperitehtaalla työskennellyt mies on tottunut elämään suurteollisuuden kanssa, mutta nyt mieltä hiertää epätietoisuus.

– Kuulostaa siltä kuin saunan uuni olisi täynnä puita ja veto isollaan. Kova pöhinä tehtaalta tulee. Ilmeisesti kattilassa on hyvin palavaa materiaalia ja veto on isollaan, Risto Perälä arvuuttelee.

Tehtaan polttokattila toimii jätevoimalana

– Vallalla tuntuu olevan käsitys ja odotus, että tilalle on astunut vähintään monikansalliseen puunjalostuskonserniin verrattavissa oleva yritys. Kyseessä on koetoimintaa harjoittava pienyritys rajallisilla resursseilla, Kutinlahti sanoo.

Kuten yhtiön alunperin kertoikin, sen toiminta on aluksi vain muovi- ja puujäteen sekä keräyskuidun polttamista voimalassa. Näin se on tuottaa sähköä, lämpöä ja höyryä. Asiakkaiden puuttuessa höyryä on jouduttu ajamaan taivaan tuuliin. Tämä on yhtiön mukaan melun alkuperä.