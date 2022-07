Tuttuunkin metsään voi eksyä – katso, mitä päiväretken reppuun pitäisi pakata

– Osalla on hukassa retkeilyetiketti eli luonnon kunnioittaminen, liikkuminen metsässä ja roskaton retkeily. Vielä suuremmalla osalla on ongelmia tärkeimmissä turvataidoissa, joita ovat suunnistus- ja ensiaputaidot sekä kyky tehdä tulet.

– Tämän vuoden alkupuolella on pelkästään Lapissa ollut enemmän katoamisia kuin parina edellisenä vuotena samaan aikaan. Voimakkaaseen kasvuun en silti usko, sanoo Mertala.

Mertala on valtakunnallinen MSO-etsintämenetelmän kouluttaja ja hän on nähnyt, että poliisin katoamistilastoissa on vuosittain aaltoliikettä.