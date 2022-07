Ylen kannatusmittaus: Kokoomuksen etumatka kaventui, SDP lähestyy 20 prosentin rajaa

Kokoomus on menettänyt kesällä suosiotaan, mutta pitää edelleen Ylen kannatuskyselyn ykköspaikkaa selvällä erolla perässätulijoihin.

Kyselyn perusteella kokoomusta kannattaa 23,7 prosenttia suomalaisista. Laskua kuukauden takaiseen on runsaat kaksi prosenttiyksikköä.

Tutkimuspäällikkö Jussi Westinen Taloustutkimuksesta sanoo, että viime kuukauteen verrattuna kokoomus on menettänyt etenkin mieskannattajia. Eniten lähtijöitä oli yli 50-vuotiaiden joukossa.

Westinen korostaa, että kokoomus on edelleen selkeästi miesten suosituin puolue, kun taas kakkospaikalla oleva SDP on suosituin naisten keskuudessa.

Kokoomuksen etumatka on silti edelleen sellainen, jota ei ole nähty koko 2000-luvulla eduskuntavaaleja edeltävänä kesänä. Westinen sanoo, että asetelma on yleensä ollut yhdeksän kuukautta ennen vaaleja tasaisempi. Seuraavat vaalit ovat ensi keväänä.

SDP:lle parhaat lukemat puoleentoista vuoteen

SDP:n kannalta on Westisen mukaan mielenkiintoista, että edelliseen mittaukseen verrattuna puolue on saanut kannattajikseen lisää työntekijöitä.

Suurin työväenpuolue on silti edelleen Ylen kyselyn kolmossijaa pitävä perussuomalaiset, jonka kannatus on noussut pikkuhiljaa keväisestä kuopasta. Puolueen suosio on kuitenkin pysytellyt viimevuotisia lukemia alempana.