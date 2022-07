88-vuotias torikauppias David Isaksson nauttii ihmisten kohtaamisesta – kenkiä myydään torilla jo kolmannessa polvessa

David Isaksson on ikäisekseen hyvässä kunnossa, eikä aio lopettaa työtään torimyyjänä. Kenkien myynnissä hänelle on tärkeää ihmisten kohtaaminen. Näin hänelle on kertynyt myös paljon ystäviä

David Isaksson myy kenkiä torilla ympäri vuoden. Lomaa hän pitää silloin, kun on huono keli. Kuva: Antti Haavisto / Yle