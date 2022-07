Näsinsaarta varten ajettu jo 600 000 kuutiota louhetta Näsijärveen – pohjaveden laadussa ei ole havaittu täytön aiheuttamia muutoksia

Järvitäyttöä on tehty 4,5 kuukautta ja täytettä Hiedanrannan louhevuoresta on ajettu nyt noin puolet eli yhteensä 600 000 kuutiota. Näsisaaren rakentaminen on aloitettu helmikuussa 2022.

Näsijärven pintavedestä on otettu kahden viikon välein näytteitä ja samalla on seurattu suojaverhon toimivuutta. Alkukesällä suojaverhon läheisyydessä todettiin jonkin verran samentumaa, mutta nyt tilanne on hyvä ja samentuma on pysynyt suojaverhojen sisäpuolella.