Tekla Kokkonen, 25, hurahti cosplaypukuihin: "Jos kaikki rahat eivät mene harrastukseen, niin se on väärä harrastus"

Tekla Kokkonen , 25, kertoo, että cosplaypukujen tekemiseen saa uppoamaan sekä aikaa että rahaa. Kilpailupukuihin Kokkosella menee usein 80–150 työtuntia ja materiaaleihin noin sata euroa tai enemmän. Kirppareilta löytyy usein kenkiä ja asusteita asua varten tuunattavaksi, mutta sopivia kankaita harvemmin. Kaiken kaikkiaan cosplay-harrastukseen hän on käyttänyt rahaa tuhansia euroja.

– Joku joskus sanoi, että jos kaikki rahat eivät mene harrastukseen, niin se on väärä harrastus. Minun kohdallani tämä pitää 110 prosenttisesti paikkansa, Kokkonen naurahtaa.

Cosplay on fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutumista. Usein harrastukseen kuuluu asun tai siihen kuuluvien osien tekeminen itse, mutta niitä tilataan myös valmiina netistä tai ompelijalta mittatilaustyönä.

Kokkonen on mukana järjestämässä viikonloppuna Kuopiossa pidettävää Nekoconia. Hän toimii cosplay-vastaavana eli vastaa tapahtumassa pidettävien cosplaypuku- ja photoshootkilpailujen järjestämisestä.

Valtaosa Nekoconin lipuista on myyty ennakkoon

Nekoconin pääjärjestäjä Anniina Laukkanen kertoo, että 1 300 lipusta on myyty ennakkoon jo tuhat. Osallistujat ja henkilökunta yhteenlaskettuna musiikkikeskuksen ja Kulttuuriareena 44:n liepeillä tulee pyörimään noin 1 500 ihmistä viikonlopun aikana.

Nekocon rakentuu vapaaehtoisten voimin

Nekoconin ohjelmaan kuuluu valokuvaus- ja pukukilpailujen lisäksi erilaisia aihepiirin luentoja, sekä lauta- että konsolipelien pelailua, animemusiikkivideokilpailu sekä iltabileet lauantaina. Koko tapahtuma on päihteetön, sillä iso osa Nekoconin kävijöistä on nuoria.

Cosplay on suuressa roolissa con-tapahtumissa

Cosplaypukukilpailuja järjestetään myös kansainvälisesti

Vuosien varrella oppia on tullut lisää ja Tekla Kokkonen on menestynyt kädentaidoillaan cosplaypukukilpailuissa. Vuonna 2019 hän edusti Suomea Nordic Cosplay Championship -kilpailussa ja sijoittui neljänneksi.

– Osallistuin ensimmäisen kerran pukukilpailuun vuonna 2013 Kuopiossa Animeconissa, joten on senkin kannalta merkityksellistä, että olen nyt itse järjestämässä cosplaypukukilpailua täällä, Kokkonen tunnelmoi.

Tekla Kokkonen kertoo, että pitää erityisesti laulajahahmoiksi pukeutumisesta. AKB0048 -sarjan maailmassa viihde on kiellettyä ja Yuko Oshima 9th ilahduttaa laittomasti ihmisiä musiikilla yhtyeensä kanssa.

Häneltä on kysytty, että tekisikö hän tilauksesta myös muille pukuja, mutta ei ole siihen vielä ryhtynyt. Kipinä saattaisi sammua cosplay-harrastuksesta, jos siitä tekisi itselleen leipätyön.

Japanilaisen populaarikulttuurin suosio kasvaa edelleen

Animen ja mangan suosio Suomessa on pääjärjestäjä Anniina Laukkasen mukaan kasvava ja korona-aikana on tullut paljon uusia harrastajia. Lieveilmiönä on ollut kiusaamista etenkin Tiktokissa.