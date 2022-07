Herätys: Kokoomus jatkaa Ylen kannatusmittauksen kärjessä | Itärajan suurin rautatieasema hiljenee | Yle kohtasi kyläläisiä Harkovassa

Ylen kannatusmittaus: kokoomuksen etumatka kaventui

Kokoomus pitää edelleen ykköspaikkaa Ylen kannatusmittauksessa, vaikka se onkin menettänyt suosiotaan kesällä. Kyselyn perusteella kokoomusta kannattaa 23,7 prosenttia suomalaisista – laskua kuukauden takaiseen on tapahtunut runsaat kaksi prosenttiyksikköä. Toiseksi suosituin puolue on SDP 19,8 prosentin kannatuksella. Kolmantena olevien perussuomalaisten kannatus on vakiintunut noin 15 prosenttiin.