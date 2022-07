Kenen tehtävä on perehdyttää nuoret työelämään? – Asiantuntijan mielestä työnantajan: "Siltä tasolta lähdetään, miltä täytyy"

Juttu kirvoitti keskustelua nuorista työelämässä. Moni kysyi, kenen tehtävä on opettaa nuorille työelämätaitoja ja kertoa, millaisilla pelisäännöillä töissä pelataan. Opitaanko taidot kotona, koulussa vai vasta työpaikalla?

Lain mukaan työhön perehdytys on työnantajan velvollisuus. Mutta kuinka hyvin se hoidetaan ja kuuluuko velvollisuuteen opettaa nuorelle työelämän perusasioita? Kysyimme asiaa Työturvallisuuskeskuksesta, matkailualan opettajalta, kesäduunarineuvojalta ja nuorilta itseltään.

Aliisa Pulkkisen mielestä työ huvipuistossa on mielenkiintoista, mutta hellepäivinä rankkaa.

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija: Tehtävä on työnantajan

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Sarmalan mielestä niin työvaiheisiin kuin työelämäänkin perehdyttämisen velvollisuus on yksiselitteisesti työnantajalla. Työnantajan täytyy olla selvillä palkkaamansa henkilön osaamisesta.

Nuorelle täytyy kertoa työelämän pelisäännöt siinä missä ulkomailta palkatulle työntekijälle on kerrottava suomalaisen työelämän käytännöt.

– Oli nuorella työelämätaitoja tai ei, siltä tasolta lähdetään, miltä täytyy. Hienoahan se olisi, jos oppisimme työelämätaitoja jo kouluissa, mutta kyllä se vaan on työnantajan tehtävä, Sarmala sanoo.

Sarmalan mielestä työnantajan kuuluu ja on myös järkevää motivoida nuorta työhön. Sen voi tehdä esimerkiksi kertomalla laajemmin omasta yrityksestä ja siitä, millaisten asioiden ansiosta yritys menestyy.

– Jos puhutaan esimerkiksi siitä, miksi roskikset pitää tyhjentää päivittäin, nuori voi miettiä miksi se pitää tyhjentää, jos siellä on vain muutama roska. Mutta kun perustellaan, että yrityksellemme on tärkeää näyttää hygieeniseltä ja siistiltä, nuori ymmärtää miksi asia on tärkeä hoitaa joka päivä.