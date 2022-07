Kauan odotettu loma voi mennä pilalle koronan takia, jos se iskee kohteessa – maskia kannattaa käyttää edelleen ahtaissa paikoissa

Ei olisi meidänkään pitänyt kertoa, Polo naurahtaa. Tai no oltaisiin me kerrottu, koska me, tai ainakin vaimo on sen verran rehellinen ihminen, että ei pystyisi elämään itsensä kanssa, jos olisi pimittänyt tiedon, hän jatkaa.

Kuva: Paulus Markkula / Yle