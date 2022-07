Joutsan värikkäin talo on omistettu liikkuvalle taiteelle – Kita vahvistaa taiteen tekijöiden ja talkoolaisten verkostoa

Kneettisen taiteen talo Kita (siirryt toiseen palveluun) Joutsassa esittelee liikkeeseen perustuvaa taidetta. Sitä on jo aiemmin ollut esillä Joutsassa taidelaitos Haihatuksen (siirryt toiseen palveluun) Avantgardevekkula -näyttelyssä.

Taiteellinen johtaja Tuomo Vuoteenoma on ollut kunnostamassa ja rakentamassa Kineettisen taiteen taloa.

– Olemme Avantgarde-Vekkula -näyttelyitä järjestäneet jo kuusi kertaa ja mukana on ollut tiettyjä yhteistryökumppaneita. Antti Immonen ja Jari Johannes ovat tulleet mukaan sitä kautta. Jari Johannes on tehnyt myös Kitan graafisen ilmeen.

– Sitten ryhdyimme miettimään rahoitusta ja saimme ELY-keskukselta Leader-rahoitusta. Sen jälkeen on pikku hiljaa ja pala kerrallaan kunnostettu taloa ja rakennettu näyttelyä.

Mimosa Pale saapui talvella Saksasta lumiseen Joutsaan. Kesänäyttelyssä hän on mukana muun muassa tällä Timantti-teoksellaan.

– Asuin viimeksi Schwarzwaldissa, se oli myös sellainen pienempi maaseutupaikkakunta. Täytyy sanoa, että täällä on ihanan kulttuuripositiviinen ilmapiiri, Pale sanoo.

– Nythän tästä on kehkeytynyt oikein keidas, tällainen Huvikumpu, Pale hehkuttaa.

Kineettinen taide kutsuu koskemaan

Kineettisen taiteen ominaisuuksiin kuuluu, että se houkuttaa taiteen kokijaa liikkeellä ja usein myös äänillä. Osa kesänäyttelyn töistä on kuitenkin suojattava koskettamiselta.

– Teoksen rohkea lähestyminen ja jopa koskeminen on tärkeätä. Yritämme kuitenkin täällä opastaa, mihin teoksiin voi koskea ja mistä kannatta pitää sormet irti.

Haihatuksen toiminnanjohtaja, tirehtööri Risto Puurunen iloitsee siitä, että Joutsaan on syntynyt aktiivinen taiteen tekijöiden yhteisö.

– On koko Joutsan julkisivun kannalta hieno asia, että aiemmin tyhjillään ollut talo muuttuu eläväksi taiteen keskukseksi, siitä tulee koko Joutsan keskustan kannalta tärkeä sisäänheittäjä, uskoo Puurunen.

Haihatuksen toiminnassa taiteen tekeminen on keskiössä ja viime aikona sitä on pystytty kasvattamaan yhteisölliseen suuntaan. Paikallnen taideyhteisö vahvistuu sekä Joutsan sisältä että ulkoa. Puurunen siteeraa Haihatuksen vanhaa slogania "Taide kuuluu kaikille".

– Meillä on alkanut muodostua tänne yhteisö eli tänne on liittynyt enenevissä määrin paikallisia ja vähän kauempaakin tekijöitä, jotka on mukana taiteilijan roolissa, mutta myös pyörittämässä tätä organisaatiota eri tavoin, hän sanoo.