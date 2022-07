Sauna Open Air käynnistää Tampereen kesän isot festarit koronan jälkeen – katso tunnelmat avaushetkiltä kello 12.20

Sauna Open Airia järjestävän RH Entertainment Oy:n Riki Huhtala on helpottunut, että tapahtuma päästään vihdoin järjestämään ilman rajoituksia ja toivottavasti vielä ilman sadetta.

– Tätä on valmisteltu nyt pari vuotta. Olemme myyneet ennakkoon enemmän lippuja kuin viime kerralla, yhteensä 20 000 lippua kolmelle päivälle.

Silti viime hetken lipunmyynti on suuremmassa roolissa kuin aiemmin, portilta saa lippuja vielä kaikille päiville.

Sauna Open Air on järjestetty viimeksi kesällä 2019. Kahden hiljaisen kesän jälkeen raskaan musiikin ystäville on tarjolla kahdella lavalla 32 yhtyettä.

– Alue on loistava. Jos sattuisi satamaa, on asfaltti paljon helpompi alusta. Maasto myös kaataa sopivasti lavalle päin, näin näkee esiintyjät vähän taaempaakin. Käytössä on myös Hakametsän jäähallin vesivessat, Huhtala sanoo.