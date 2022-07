Ylitorniolainen Harry Hautala rakensi pihalleen yli 30 vekottimen "huvipuiston" lapsenlapsilleen: "Etteivät istu vain kännykkää räpläten"

Puuhamaan rakentaneelle Harry Hautalalle on tärkeää, etteivät lapset ehdi tylsistyä hänen luonaan

Isoisä on rakentanut lastenmaailmaa parin vuoden ajan. Useiden metrien korkeudessa olevien rakennelmien turvallisuus on pitänyt ottaa tarkkaan huomioon.

Ylitornion Kantomaanpäässä keskellä harvaan asuttua ja hiljaista seutua on erikoinen kotiseikkailupuisto.

Pienen punaisen omakotitalon pihalta löytyy muun muassa köysirata, puumaja, riippusiltoja, tikkaita, huojuvia siltoja, erilaisia keinuja, pyörivä "huvipuistolaite", lukuisia tähtäys- ja heittopelejä sekä seitsemän metriä korkea pulkkamäki.

Tampereelta Ylitorniolle muuttanut isoisä Harry Hautala totesi, että etelästä vierailulle tulevat lapsenlapset tarvitsevat muutakin puuhaa kuin puhelimen tuijottamista. Niinpä hän ryhtyi rakentamaan pihalleen erilaisia vempaimia, pelejä, rakennelmia ja kiipeilytelineitä.

Ja koska periaatteena on ollut keksiä jotain uutta joka kerta, kun joku lapsenlapsista on tullut kylään, on parissa vuodessa pihalle kertynyt jo reilusti yli 30 erilaista vekotinta, peliä, puuhaa ja telinettä.

– Etteivät he sano heti ensimmäisen tunnin jälkeen, että ‘mulla ei ole mitään tekemistä’. Tai etteivät he pelkästään istu vain kännykkää räpläten, Hautala perustelee.

Rakennusmateriaalina puu ja kierrätystavarat

Kaikki on tehty kierrätetyistä ja lahjoitetuista materiaaleista.

– Kun ei oikein ole tuota ylimääräistä rahaa. Ruuvit ja köydet olen joutunut ostamaan itse. Ruuveja on mennyt kymmeniä kiloja, Hautala laskee.

Hautalan suurena toiveena on, että hänen seikkailupuistonsa innoittaisi muitakin isovanhempia ja vanhempia tekemään pihoilleen erilaisia puuhasteluun ja ajanviettoon sopivia rakennelmia ja pelejä.

Erilaisia rakennuksia tai rakennelmia suunnitellessa on kuitenkin hyvä muistaa, että oman kunnan rakennusvalvonnasta kannattaa aina tarkistaa, vaaditaanko rakentamiseen rakennus- tai toimenpidelupa. Myös naapurilta on hyvä kysyä, jos rakennelma on näkyvä tai tulee lähelle tontin rajaa.

– Esimerkiksi jonkun puumajan kohdalla ei pitäisi olla ongelmaa, mutta kannattaa silti aina kysyä rakennusvalvonnasta, muistuttaa neuvontainsinööri Simo Jokela Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry:stä.

Harry Hautalan pihalta löytyy myös monen lapsen unelma eli puumaja. Sen erikoisuus on lasten oma "tilauspalvelu": eriäänisiä kongeja kilauttamalla voi tilata majaan karkkia, jäätelöä tai lettuja, jotka saa nostettua ylös narun päässä olevalla ämpärillä. Kuva: Laura Valta / Yle

Turvallisuus edellä

Hautalan seikkailupuistossa korkein rakennelma on seitsemän metrin korkeudessa. Esimerkiksi puumaja on rakennettu kolmen ja köysirata viiden metrin korkeuteen. Siksi myös turvallisuutta on pitänyt miettiä tarkkaan.

Hautala ehti työurallaan tehdä töitä myös rakentamisen parissa ja on testannut joka laitteen ja sillan, jotta turvallisuus otetaan huomioon kaikkialla. Siltoja ympäröivät kaiteet, köysien vetolujuus on tarkkaan mitattu ja turvanaruja ja -köysiä on saatavilla. Kuluvia köysiä myös vaihdetaan vuosittain.

Kiinteistönomistaja on aina vastuussa oman pihan rakennusten ja rakennelmien turvallisuudesta. Jokela muistuttaa, että erityisesti lasten käyttöön tarkoitettujen rakennelmien turvallisuus olisi hyvä tarkistuttaa ammattilaisella jo suunnitteluvaiheessa.

– Siinä on aina riski, että se pahin tapahtuu. Turvavarustukset pitää huolehtia ja aikuisten pitää aina olla mukana, Jokela huomauttaa.

