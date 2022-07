Aikuiset-sarjan Arttua esittävä Elias Salonen teki muodonmuutoksen palkkamurhaaja Ilpo Larhaksi – ohjaaja: "Hän on aika näköispatsas"

Maskeeraussuunnittelija Merja Ritaranta on luonut Elias Salosen ilmeen palkkamurhaajaksi.

– Arttu on varmaan aika ääripää Ilpo Larhasta. Tottakai jokaisesta roolista on löydettävä jotain samankaltaisuuksia itsestään, mutta Arttu oli huomattavasti lähempänä Eliasta kuin Ilpo Larha on, sanoo Salonen.