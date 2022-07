Kasautuvat skandaalit rikkoivat Boris Johnsonin teflonpinnan – "Nipistelijä nimeltään ja luonnoltaan" -vähättely oli kohtalokas virhe

Myös hallituksen politiikka (siirryt toiseen palveluun) on ollut monelle perinteiselle konservatiiville vaikea pala nieltäväksi. Verojen laskemisen ja valtion menojen supistamisen sijaan Johnsonin hallitus on lisännyt menoja ja pahentanut verotaakkaa. Politiikan analyytikot ovat jo pitkään arvioineet (siirryt toiseen palveluun) pääministeri Johnsonin haluavan tehdä vain päätöksiä, joista äänestäjät pitävät.

Inflaatio on lähtenyt Britanniassa laukalle ja elinkustannukset ovat tasolla, joka on ajanut monet britit epätoivoisiin säästökeinoihin. Brittimediassa (siirryt toiseen palveluun) kerrottiin esimerkiksi keväällä eläkeläisnaisesta, joka istuu päivät bussissa lämmittelemässä, koska tällä ei ole enää varaa kotinsa lämmitykseen.

Entisen konservatiiviministerin Rory Stewartin mielestä pääministerin virka-asunnon Larry-kissakin olisi parempi pääministeri kuin Boris Johnson. Kuva on otettu Downing Streetillä keskiviikkona.

Partygate raivostutti koronarajoituksia noudattanutta kansaa

Pelkästään tänä vuonna yksi konservatiivikansanedustaja on joutunut eroamaan saatuaan tuomion 15-vuotiaan pojan hyväksikäytöstä ja toinen katsottuaan kännykällään pornoa parlamentin istuntosalissa, kolmas on hyllytetty työstään raiskausepäilyn takia ja neljäs ahdistelututkinnan vuoksi.

Kähmijäkansanedustajan tekojen vähättely ratkaiseva virhe

Pääministerin entisen neuvonantajan Dominic Cummingsin mukaan Johnson oli muun muassa sanonut Pincherin olevan nipistelijä nimeltään ja luonnoltaan (siirryt toiseen palveluun). Pincher on suomeksi nipistelijä. Johnsonin on kerrottu myös jo pari vuotta sitten naureskelleen, että kähmivä Pincher on kätevä käsistään (siirryt toiseen palveluun).