Koronaepidemiassa käänne huonompaan suuntaan, sairaalahoidon tarve lisääntynyt kolme viikkoa – THL: "Nousu syyskauteen näyttää alkaneen"

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden takia sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kesällä kääntynyt hienoiseen nousuun. Erikoissairaanhoidon ja vuodeosastohoidon tarve on ollut kasvussa kesäkuun puolestavälistä alkaen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina julkaisemien tietojen mukaan sairaalahoidossa on 475 koronapositiivista potilasta. Viikkoa aiemmin heitä oli 464.

– Olemme nähneet parina aikaisempana vuonna, että tartuntojen määrän lasku taittuu kesällä. Nyt aletaan pikku hiljaa nousta. Etukäteen on vaikea tietää, kuinka jyrkkä noususta tulee ja miten suuriin tartuntalukuihin syksyllä noustaan, sanoo THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra .

Muiden epidemiatilannetta mittaavien mittarien osalta tilanne on tasaisempi. Esimerkiksi jätevesiseurannan suhteen tilanne näyttää aika tasaiselta.

– Se kertoo siitä, että meillä on koko kesän ajan ollut koronaa kiertämässä runsaasti, Savolainen-Kopra kertoo.

Tehohoidossa alle kymmenen potilasta

Tehohoidon osalta koronaepidemian tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Kesäkuun lopulla nähtiin pientä nousua tehohoitoa saavien koronapositiivisten potilaiden määrässä.

Heinäkuun ensimmäisellä viikolla teho-osastoilla olevien potilaiden määrä on vaihdellut viidentoista molemmin puolin. Tuoreimman 7. heinäkuuta julkaistun tiedon mukaan teho-osastoilla on kahdeksan potilasta.

– Totta kai huoli herää, jos useampana peräkkäisenä päivänä lukumäärä on suurempi kuin edellisenä. Mutta kun näin on ollut, niin taas seuraavina päivinä on tullut laskevia lukuja.